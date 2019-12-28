Еще один российский канал покажет сериал Квартала 95

В РФ покажут украинский сериал Папик / @1plus1.video

Популярный украинский сериал Папик студии Квартал-95 покажут на российском телевидении.

Российский канал СТС приобрел права на показ Папика у дистрибутора — шведской Eccho Rights, пишет Коммерсант.

"Квартал-95 давно зарекомендовал себя как производитель качественного контента. Цифры, с которыми сериал прошел в Украине, говорят сами за себя. Мы ищем любую возможность предоставить зрителю доступ к лучшему юмористическому контенту на русском языке", — прокомментировал решение о показе Папика в РФ представитель СТС Медиа, владеющей каналом, Игорь Иванов.

Отмечается, что для СТС Папик стал первым купленным со стороны сериалом за восемь лет.

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Напомним, ранее разгорелся скандал после начала трансляции другого украинского сериала Слуга народа на российском канале ТНТ. Он вышел в эфир сразу после парижской встречи президента Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом показ ограничился первой серией с шуткой про Путина, после чего сериал сняли с эфира.