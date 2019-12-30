Жуткий взрыв в испанской церкви: 14 человек получили ранения с ожогами

В Испании произошел жуткий взрыв в церкви / скриншот соцсети

В Испании в городе Сентеллес 30 декабря 14 человек получили ранения с ожогами из-за жуткого пиротехнического взрыва.

По информации, три человека переправили в Барселону, так как они находятся в тяжелом состоянии. Для спасательной операции задействовали медицинские вертолеты.

Инцидент произошел в городе Сентеллес в провинции Барселона во время традиционной Фиесты дель Пино.

Во время праздника свежесрубленную сосну должны повесить в церкви Санта-Колома-де-Сентеллем низом вверх. По традиции дерево сопровождают "галехадоры" с пороховым оружием. Взрыв произошел возле колокольни, пишет местное издание El Mundo.

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Причиной взрыва стала детонация пиротехнических устройств. На момент инцидента в помещении находились только артисты и рабочие сцены.

По данным агентства Франс Пресс, взрыв случился во время репетиции спектакля "1789. Любовники Бастилии".