Опасный шаг: эксперт рассказал о новом гнусном плане Путина насчет Европы

Владимир Путин / Reuters

В 2019-м окончательно была (в системном порядке) оформлена обновленная идеология Кремля - ​​империализм, густо замешанный на евразийской идее.

Такое мнение в материале для портала ЕП высказал журналист и эксперт Сергей Корсунский.

По его мнению, Владимир Путин и прочая кремлевская верхушка перевела в агрессивную стадию проект "братского поглощения" Беларуси (тянущийся уже с конца 90-х).

"Все это время Лукашенко успешно сопротивлялся. И ультиматум относительно реального объединения, который выдвинули ему в декабре сначала Медведев, а потом и сам Путин, свидетельствует о серьезности их намерений. Ведь этот путь власти Путина имеет мощные преимущества, способные стать решающими для Москвы", - считает Корсунский.

Читайте такжеОружие Путина: экс-лидер Беларуси рассказал, что остановит войну на ДонбассеКак считает эксперт, агрессивная политика России угрожает и существованию Украины, и положению Североатлантического альянса.

"Причем преимущества для России одновременно является рисками и угрозами для Украины и Европы. Поглощение Беларуси Кремлем значительно ухудшит стратегическое положение Украины, Польши, стран Балтии. НАТО будет вынуждено уделять еще больше внимания и ресурсов обороне восточного фланга. Не говоря уже об Украине. Украина окажется фактически в окружении", - подытожил Корсунский.

Напомним, ранее политический эксперт Тарас Чорновил в деталях рассказал, зачем и почему Владимир Путин пойдет на аншлюс Беларуси к России.