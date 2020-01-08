В Тегеране не хотели ракетами убить побольше американцев - CNN

Атака ракетами Ирана на базы США / скриншот

Власти Ирана, по всей вероятности, не стремились к тому, чтобы в результате ракетных ударов в ночь на 8 января по базам в Ираке погибло множество американских военнослужащих.

Соотвествующее мнение высказали аналитики американского телеканала CNN.

Они полагают, что цель иранской атаки, скорее всего, не состояла в том, "чтобы убить как можно больше американцев". Аналитики CNN полагают,что официальный Тегеран, вероятно, рассчитывали бросить вызов официальному Вашингтону с минимальным риском большой эскалации конфликта.

Конкретно же - иранская армия нанесла ракетный удар по меньшей мере по двум используемым США военным базам в пределах Ираке. Как сообщает Пентагон, всего Иран использовал более десятка боевых ракет.