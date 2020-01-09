Вернула обратно: президент Эстонии "повернулась спиной" к Путину

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд / Керсти Кальюлайд/Фейсбук

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд четко дала понять, что не намерена признавать аннексию украинского Крыма. Лидер страны не приняла подарок от Кремля.

По данным местного издания Eesti Ekspress, Россия направила Кальюлайд в честь ее 50-летяя цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Президент Эстонии повела себя крайне непредсказуемо. Она приняла только цветы и шоколад.

Сообщается, что бутылка крымского шампанского не удостоилась внимания Кальюлайд. Алкогольный напиток оправили обратно в посольство Российской Федерации.

Как ранее сообщал Главред, в парламенте Эстонии заявили, что не ратифицирует договор о государственной границе с Российской Федерацией из-за отобранных территории.