Катастрофа МАУ: в Иране на акции протеста задержали посла Британии

Иранцы вышли почтить память погибших и добиться справедливости / Фото: bbcpersian

Посла Великобритании в Иране Роберта Макэра 11 января в Тегеране сотрудники иранских сил безопасности задержали и несколько часов удерживали под стражей за участие в акциях протеста, которые вспыхнули после признания Ираном вины за поражение ракетой украинского пассажирского самолета.

Как сообщает Аl Аrabiya, дипломата через некоторое время отпустили.

Уточняется, что посла задержали, когда он фотографировал на мобильный телефон участников акций протеста против властей. Макэр не принимал непосредственное участие в демонстрации, однако его обвинили в подстрекательстве и в радикальных действиях.

Как известно, в Иране вспыхнули протесты после того, как официальные власти признали, что украинский самолет Боинг был сбит ракетой иранских ПВО. Жители Ирана вышли почтить память погибших в авиакатастрофе, но звучали и политические лозунги.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Как известно самолет рейса PS752 потерпел катастрофу в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.