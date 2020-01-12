"Мы наблюдаем": Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану

Трамп / Reuters

Лидер американцев Дональд Трамп в ультимативной форме обратился к иранским политикам и потребовал не применять силу и не убивать участников протестов, разгоревшихся после признания власти в сбивании украинского самолета Boeing 737.

Также Трамп предупредил Иран о том, что мировое сообщество наблюдает за происходящим.

"Лидерам Ирана: Не убивайте протестующих. Вами уже убиты или арестованы тысячи, и мир наблюдает. Что более важно – наблюдают США", – написал Трамп.

Президент США также призвал власти Ирана предоставить гражданам возможность пользоваться интернетом, а журналистам – свободно освещать события.

"Включите интернет и позвольте журналистам свободно передвигаться. Остановите убийство вашего большого иранского народа", – заявил он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поддержал акцию протеста в Иране, которая вспыхнула после признания официальным Тегераном вины за катастрофу самолета МАУ.

"Отважному и страдающему иранскому народу: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и мое правительство будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет", - написал американский лидер в Twitter.

Также напомним, иранские СМИ стали на сторону протестующих.