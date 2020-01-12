Трамп поддержал протесты в Иране из-за катастрофы самолета МАУ

Трамп поддержал протесты в Иране / УНИАН

Президент США Дональд Трамп поддержал акцию протеста в Иране, которая вспыхнула после признания официальным Тегераном вины за катастрофу самолета МАУ.

"Отважному и страдающему иранскому народу: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и мое правительство будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет", - написал американский лидер в Twitter.

Акция проходит под лозунгом "Отставки недостаточно, нужно судебное преследование".

Как известно, посла Великобритании в Иране Роберта Макэра 11 января в Тегеране сотрудники иранских сил безопасности задержали и несколько часов удерживали под стражей за участие в акциях протеста, которые вспыхнули после признания Ираном вины за поражение ракетой украинского пассажирского самолета.

В Иране вспыхнули протесты после того, как официальные власти признали, что украинский самолет Боинг был сбит ракетой иранских ПВО. Жители Ирана вышли почтить память погибших в авиакатастрофе, но звучали и политические лозунги.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки".