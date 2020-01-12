"Подай в отставку, смерть диктатору": иранские СМИ стали на сторону протестующих

Из-за сбитого Боинга в Иране начались протесты / Reuters

В воскресенье, 12 января, иранские СМИ стали в поддержку протестующих, которые в субботу требовали отставки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи после признания факта сбивания украинского самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.

По информации, спецназ Ирана применил слезоточивый газ против тысяч граждан страны, которые вечером 11 января вышли на улицы столицы и других городов, направляя свой гнев на высшую власть Ирана, верховного лидера Али Хаменеи, многие из них скандировали "Смерть диктатору".

Изображения и сообщения о протестах транслировались государственными информационными агентствами.

По сообщениям жителей Тегерана, полиция усилила свое присутствие в столице в воскресенье утром.

"Извинись и подай в отставку", - сказано в заголовке воскресного выпуска иранской умеренной газеты Etemad daily.

Другая умеренная ежедневная газета Jomhuri-ye Eslami написала в редакционной статье: "Те, кто задержал обнародование причин авиакатастрофы и подорвал доверие людей к истеблишменту, должны быть уволены или должны уйти в отставку".

Критика власти Ирана не является чем-то необычным, но она имеет тенденцию оставаться в узких рамках, отмечает агентство Reuters.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поддержал акцию протеста в Иране, которая вспыхнула после признания официальным Тегераном вины за катастрофу самолета МАУ.

"Отважному и страдающему иранскому народу: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и мое правительство будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет", - написал американский лидер в Twitter.

Также ранее посла Великобритании в Иране Роберта Макэра 11 января в Тегеране сотрудники иранских сил безопасности задержали и несколько часов удерживали под стражей за участие в акциях протеста, которые вспыхнули после признания Ираном вины за поражение ракетой украинского пассажирского самолета.

Как известно, президент Ирана Хасан Рухани официально признал, что украинский лайнер был сбит "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки". После этого верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи потребовал опубликовать все данные о трагедии.