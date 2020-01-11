Крушение боинга МАУ: верховный лидер Ирана потребовал опубликовать все детали трагедии

Верховный лидер Ирана потребовал обнародовать все данные крушения Боинга / Alimadadi

В субботу, 11 января, Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был проинформирован о том, что иранские военные непреднамеренно сбили украинский самолет Boeing 737-800 компании МАУ под Тегераном и потребовал опубликовать все данные о трагедии.

Он заявил, что вся информация должна быть обнародована после встречи высшего органа безопасности Ирана.

Также Хаменеи поручил провести экстренное заседание Высшего совета национальной безопасности, и подтвердил, что причины происшествия и результаты расследования будут обнародованы в открытом доступе, сообщает Fars News.

Также стало известно, что военные Ирана предписывали прекратить воздушное движение на время ударов по базе США в Ираке, но требование не было выполнено.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о работе экспертов на месте трагедии. По его словам, украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией.

"Они уже совместно с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран осмотрели найденные "черные ящики" и место хранения части фрагментов самолета. Также было осуществлено раскладку фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800", - уточнил Гончарук.

Также ранее сообщалось, самолет Боинг 737-800 украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране сбила ракета, которую запустил военный центр Корпуса Стражей Исламской Революции.

В военном центре КСИР Боинг 737 идентифицировали в качестве вражеской цели, сообщили в Генштабе иранской армии.

По его сведениям, борт "вплотную" приблизился к военному центру КСИР.

"В критических обстоятельствах после ракетных ударов по американской базе в Ираке… (Боинг 737-800 - Ред.)… по высоте и форме полета был (идентифицирован - Ред.) вражеской целью", - сообщили в Генштабе.

Также ранее президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования после случайной ракетной атаки, в результате которой был сбит украинский Boeing.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы передаю всем семьям погибших. Я выражаю искренние соболезнования", - высказался президент Ирана на своей странице в Твиттере.