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Иран сбил самолет МАУ: Гончарук рассказал, что происходит на месте трагедии

11 января 2020, 11:35

Украинские специалисты в Иране продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией.

Гончарук
Гончарук раскрыл детали расследование авиакатастрофы в Иране / УНИАН

После признания Ирана о том, что украинский пассажирский самолёт сбили случайно, премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о работе экспертов на месте трагедии.

"Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины", - объяснил Гончарук в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией.

"Они уже совместно с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран осмотрели найденные "черные ящики" и место хранения части фрагментов самолета. Также было осуществлено раскладку фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800", - уточнил Гончарук.

При этом глава украинского Кабмина добавил, что эксперты также собрали "ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе".

"Сегодня утром электронную ДНК формулу направлено нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране. Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины", - объяснил премьер-министр.

Напомним, ранее сообщалось, самолет Боинг 737-800 украинской авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране сбила ракета, которую запустил военный центр Корпуса Стражей Исламской Революции.

В военном центре КСИР Боинг 737 идентифицировали в качестве вражеской цели, сообщили в Генштабе иранской армии.

По его сведениям, борт "вплотную" приблизился к военному центру КСИР.

"В критических обстоятельствах после ракетных ударов по американской базе в Ираке… (Боинг 737-800 - Ред.)… по высоте и форме полета был (идентифицирован - Ред.) вражеской целью", - сообщили в Генштабе.

Читайте также"С*ки, плевать на извинения": иранские соболезнования возмутили украинцев в СетиТакже ранее президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования после случайной ракетной атаки, в результате которой был сбит украинский Boeing.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы передаю всем семьям погибших. Я выражаю искренние соболезнования", - высказался президент Ирана на своей странице в Твиттере.

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