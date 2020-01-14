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"Сигнал": эксперт указал на печальный исход кровавых протестов в Иране

14 января 2020, 03:22

Андрей Бузаров оценил вероятность смены иранского правительства.

Протесты в Иране
Протесты в Иране / Reuters

Эксперт международник Андрей Бузаров рассказал о последствиях кровавых протестов в Иране после трагедии самолета МАУ. По его словам, вероятность смены иранского правительства очень низкая.

"Я не вижу тенденции к смене власти, там любой вопрос, региональный, политический или экономический, периодически становится причиной для критики правительства. Консервативная часть общества в Иране гораздо сильнее либеральной, именно они поддерживают Верховного лидера Хаменеи и военное руководство в лице КСИР", – объяснил свою позицию Бузаров в комментарии Обозревателю.

В то же время он отметил, что трагические события и проблемы в экономике играют на руку иранским либералам.

"Но она (либеральная часть власти, - ред.) сейчас не настолько сильна, чтобы изменить политическую ситуацию в стране, и в тот, что протесты сойдут на нет, у меня нет сомнений. Но они являются сигналом для иранского руководства, что какие-то реформы по либерализации нужно проводить", – подчеркнул эксперт.

Как ранее сообщал Главред, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Вашингтон своим присутствием "спровоцировал гнев среди народов" и являются ответственными за беспокойство в регионе.

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