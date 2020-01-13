"Спровоцировал гнев": президент Ирана обвинил в восстании народа американцев

Рухани заявил, что США ответственны за протесты в Иране / Reuters

Президент Ирана Хасан Рухани, который ранее выразил соболезнования после атаки на Боинг МАУ, подчеркнул, что Вашингтон своим присутствием "спровоцировал гнев среди народов" и являются ответственными за беспокойство в регионе.

"Американцы ответственны за последние события в регионе, и мы все должны четко осудить преступления США", – отметил политик во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

При это Рухани подчеркнул, что ракетный удар Ирана на базу США в Ираке был проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН и он не является преступлением.

"Мы все должны объединиться и вернуть безопасность в регион, а также позволить миру воцариться в регионе. Мы должны не допускать таких ужасных событий где-либо в мире", – добавил президент Ирана.

Читайте такжеИран захлебывается кровью: появились видео протестов из-за сбитого Boeing 737Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поддержал акцию протеста в Иране, которая вспыхнула после признания официальным Тегераном вины за катастрофу самолета МАУ.

"Отважному и страдающему иранскому народу: я поддерживаю вас с самого начала президентства, и мое правительство будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет", - написал американский лидер в Twitter.