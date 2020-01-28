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Смертельный китайский вирус: свежие данные о жертвах и инфицированных

28 января 2020, 08:58

Новый коронавирус 2019-nCoV уже убил 106 человек.

коронавирус
Коронавирус из Китая уверенно шагает по планете / Фото Reuters

Смертельный коронавирус из Китая продолжает "косить" людей. На данный момент число жертв заболевания возросло до 106 человек, при этом  более 4,5 тысячи инфицированы. Главред собрал все, что известно на данный момент о китайском вирусе.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно было установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус – 2019-nCoV.

Позже китайские ученые установили, что вероятным источником опасного вируса пневмонии были дикие животные. Коронавирус обнаружили в образцах с рынка морепродуктов в Ухане.

Смертельный коронавирус: число жертв и инфицированных растет 

По состоянию на 28 января,  новый коронавирус 2019-nCoV уже убил 106 человек. Кроме того, китайские власти сообщают о 4515 заражённых коронавирусом в Китае. 

Китайский вирус также распространяется по планете. В частности, эпизоды заболевания коронавирусом были выявлены в Гонконге, Макао, на острове Тайвань, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Кореи и Японии. 28 января стало известно, что китайский вирус добрался и до Германии. 

Список стран, где выявлен новый вирус, и число зараженных людей:

  • Китай - 4515 человек заражены;
  • США - 5; 
  • Таиланд - 14;
  • Австралия - 5; 
  • Сингапур - 5; 
  • Южная Корея - 4; 
  • Япония - 4;
  • Малайзия - 4;
  • Франция - 3; 
  • Тайвань - 3;
  • Вьетнам - 2;
  • Канада - 2;
  • Германия, Непал, Камбоджа и Шри-Ланка - по одному подтверждённому случаю заражения.

Сообщается также, что китайский коронавирус все больше распространяется по туристическим направлениям. 

Была опубликована интерактивная карта, как коронавирус шагает по планете. 

Коронавирус в Украине

27 января стало известно, что в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом с начала текущего года. Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины не указал, какой именно из 40 штаммов зафиксирован, но официально Минздрав заявил, что коронавирус в Украине типа 2019-nCoV в Украине не обнаружен.

Кроме того, во Львове был госпитализирован украинский студент с подозрением на коронавирус. Молодой человек учился в Китае, а вчера вернулся в Украину. У него обнаружили кашель, насморк и боль в горле.

Китайский вирус: как происходит заражение

Главные симптомы заражения вирусом - повышенная температура тела, кашель, затрудненное дыхание. Инкубационный период длится от 2 до 12 суток. 

Вирусолог Алла Мироненко заявила, что единственный вариант заражения коронавирусом – это общение с заболевшим человеком. Других вариантов возникновения нет и быть не может. При этом, по ее словам, вирус имеет весьма нестойкую природу, поэтому не стоит бояться каких-то товаров из Китая или продуктов питания.

Тем временем в Китае пытаются изолировать инфицированных людей. В частности, Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин  свыше 56 миллионов человек в 18 городах Хубэя. Дальний Восток ограничивает туристический обмен с Китаем, Амурская область в России приостановила все туры по КНР и по транспортному коридору вывезет туристов. 

Япония внесла выявленную в КНР пневмонию нового типа в официальный список инфекционных болезней и разрешила принудительную госпитализацию пациентов с коронавирусом. 

В Украине же, если в аэропорту Борисполь обнаружат пассажиров с подозрением на коронавирус, их немедленно доставят в Александровскую клиническую больницу. Кроме того, МИД Украины обратился к гражданам с просьбой не ездить в Ухань и заботиться о своем здоровье. 

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