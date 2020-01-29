ВОЗ созывает экстренное заседание: названа дата

Коронавирус / Reuters

Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что причиной стала вспышка нового коронавируса в Китае.

Так, заседание ВОЗ состоится 30 января в штаб-квартире в Женеве.

"Я решил завтра созвать чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил по новому коронавирусу 2019-nCoV, чтобы мне сообщили, является ли текущая вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", - сообщил директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебреисуса в своем Twitter-аккаунте.

Как ранее сообщал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что о.