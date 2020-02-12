"Новое русло Днепра": в Кремле готовы покупать украинскую воду для Крыма

В РФ готовы рассмотреть идею покупки воды для Крыма / УНИАН

Российская Федерация готова рассмотреть возможность коммерческих поставок воды с материковой Украины на оккупированный Крым, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который ранее высказался о назначении Андрея Ермака на должность главы ОП.

"Крым не может быть объектом каких-либо разменов … Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению - на коммерческой или на иной основе - они могут быть рассмотрены", - отметил Песков.

Добавим, что пользователи Сети посоветовали российским властям организовать новое русло Днепра.

"Мост построили. Организуйте и новое русло Днепра. Отпадут все вопросы", - пишет Жанна Русакова.

"Передайте товарищу Пескову, что воды не будет пока Крым не вернут Украине. А пока наслаждайтесь пейзажами солончаков на месте бывших сельхозземель, количество которых после 2014 сократилось в 25 раз. В 25, дебилы, блть!", - высказался Евгений Полтавцев.

"Напоминаю: когда Арабская лига решила соорудить дамбы для блокирования водоснабжения Израиля, тот в 1967 г. просто разбомбил места строительства в Сирии, оправдывая это суверенным правом на воду. США тогда поддержали сей метод решения проблемы. Наверняка и сейчас не будут против?", - отметил Владимир Корнилов.



Читайте такжеПродать воду в Крым: Кравчук идею одобрил, в Сети сказали – "Макарыч вор"Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что подача воды в Крым может стать "допустимым компромиссом" в обмен на вывод российских войск из Донбасса.

При этом парламентарий подчеркнул, что это лишь его личное мнение.

"Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет обмен, что они отходят в Ростов, мы устанавливаем контроль над границей, я бы на такое пошел", – сказал Арахамия.