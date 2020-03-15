Смертоносный китайский вирус учинил переполох еще в трех странах

Из-за коронавируса в Казахстане ввели режим ЧС / Фото pixabay.com

Смертоносный китайский вирус COVID-19 изменил ритм жизни граждан еще трех стран.

15 марта, в воскресенье, в Узбекистане приняли решение о прекращении авиа- и автодорожного сообщения с внешним миром.

Также стало известно, что через три дня в стране будут прекращены и железнодорожные пассажирские перевозки.

Власти Узбекистана также распорядились подготовить эвакуацию для своих граждан, которые находятся за границей.

Стоит отметить, что такие меры были введены в связи с обнаружением первого случая коронавируса в стране. Также с понедельника, 16 марта в Узбекистане будут закрыты все образовательные учреждения, передает информагентство Спутник Узбекистан.

Что происходит в Казахстане

Из-за уханського вируса в Казахстане объявили режим чрезвычайного положения. Он будет действовать с 08:00 16 марта до 07:00 15 апреля.

Режим ЧП вводится в стране в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса Covid-19 пандемией, сообщает KTK.

В частности, в Казахстане начиная с понедельника будут установлены ограничения на въезд, а также на выезд всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы и иностранных государств. Кроме того, в стране введен карантин и ограничено функционирование крупных объектов торговли.

Коронавирус в Эстонии

Также в Эстонии с понедельника, 16 марта, закрываются все школы, а на границе восстанавливается пограничный контроль.

Въезд в Эстонию разрешают только гражданам страны, людям с правом на проживание и иностранцам, которые имеют родных в Эстонии. Выехать из страны позволили всем.

Граждане, которые въезжают, будут размещены на двухнедельную изоляцию. В правительстве отметили, что иностранцы могут использовать Эстонию для перемещения в свою страну, если они не имеют симптомов COVID-19, передает ТСН.

Читайте такжеМощный удар по коронавирусу: в Индии нашли "противоядие" - видеоНапомним, ранее сообщалось, с восьми утра субботы, 14 марта, Турция закрыла границы для граждан девяти европейский стран. Запрет на въезд на всех пограничных контрольно-пропускных пунктах будет действовать до 17 апреля.

В частности, пересечь турецкую границу не смогут граждане Германии, Испании, Франции, Австрии, Норвегии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов. Кроме того, запрет на въезд в страну будет распространяться и на иностранцев, которые в течение последних 14 дней посещали вышеназванные страны.