Американцы начали испытания вакцины против Covid-19: когда ждать "противоядие"

В США начали испытания вакцины против коронавируса / Фото pixaby

Весь мир с нетерпением ждет, когда появится противоядие против кровожадного китайского вируса. Появилась надежда, что панацею найдут в Соединенных Штатах.

К слову, по состоянию на утро 17 марта в мире инфицировано коронавирусом 182 727 человек, выздоровело 79 883 человека, умерло 7 174 человека.

Так вот, в США уже ввели экспериментальную вакцину против коронавируса Covid-19 первым четырем волонтерам-добровольцам.

Они получили вакцину в исследовательском центре Вашингтонского научно- исследовательского института здравоохранения имени Кайзера Перманенте в Сиэтле.

Отметим, всего в испытаниях новой вакцины, которую изобрели в рекордно короткие сроки, примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет.

Люди будут получать разные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, базирующейся в штате Массачусетс, а также Национальными институтами здравоохранения США (NIH).

Когда ждать вакцину

Правда, все равно придется ждать, даже если вакцина сработает.

Американские медицинские чиновники подчеркнули, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев, сообщает АР.

Читайте такжеХитрая зараза: китайские ученые сделали сенсационное открытие о коронавирусеНапомним, ранее сообщалось, ученые призвали граждан не использовать иллюзорное средство профилактики, так как COVID-19 легко обходит этот барьер. Речь идет о резиновых перчатках, которые многие граждане стали носить в общественных местах.

По словам экспертов, мытье рук и обработка их антисептиком в общественных местах – это намного эффективнее, чем перчатки.