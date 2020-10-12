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21 век может стать последним для человечества – глава ООН

12 октября 2020, 22:12

Дипломат напомнил о катастрофе, которую влечет за собой глобальное потепление.

жара, лето, потепление
В ООН обеспокоены глобальным потеплением / paranormal-news.ru

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттереш предсказал, что текущее столетие может стать последним для жителей планеты Земля.

"Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нынешнее столетие может оказаться последним веком для человечества", - цитирует генсека сайт ООН.

По словам дипломата, глобальное потепление угрожает всей человеческой цивилизации. Он напомнил результаты исследований, согласно которым важно удержать повышение глобальной температуры на уровне полутора градуса по шкале Цельсия. Однако сейчас не получается осуществить эту задачу, вопреки рекомендация климатологов.

Гуттереш напомнил, что данная острая проблема касается абсолютно всех стран мира. Он призвал правительства стран придерживаться ряда рекомендаций:

  • приоритетные инвестиции в "зеленые" рабочие места;

  • отказ от поддержки отраслей промышленности, загрязняющих окружающую среду;

  • прекращение субсидирования предприятий, которые занимаются добычей и переработкой ископаемого топлива;

  • учет климатических рисков при принятии любых финансовых и политических решений;

  • глобальное сотрудничество в духе взаимопомощи и солидарности;

  • помощь государствам, которые отстают в борьбе за здоровый климат на планете.

Читайте такжеЖдут много бед: синоптик шокировала прогнозом глобальных изменений климатаНапомним, Владимир Зеленский прошелся по деятельности ООН, у котрой "система начала давать сбой".

Ранее президент Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи ООН в целом и к генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу лично.

ООН глобальное потепление Гутерреш новости Украины и мира
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