5 советов, как защитить томаты от болезней летом: урожай удивит щедростью

"Болячки" растений трудно лечить, поэтому ключевое значение имеют профилактические меры и регулярный осмотр.

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Лучшие способы профилактики от болезней помидоров от садоводов/ Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

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Как легко спасти помидоры от фитофтороза

Почему мульчирование спасает огород от грибковых инфекций

Когда и чем мульчировать, чтобы избежать фитофтороза

Помидоры остаются одной из самых любимых культур для выращивания летом, однако они часто страдают от опасной болезни - фитофтороза. Эксперты, которых цитирует Главред со ссылкой на Ехргеѕѕ.co.uk, поделились рекомендациями относительно того, как уберечь урожай от этой угрозы.

Что такое фитофтороз?

Это грибковое заболевание, которое легко передается через воздушные потоки и капли воды. Больше всего случаев заражения фиксируют в период с июня по август, но чрезмерная влажность может спровоцировать появление симптомов и раньше.

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Особенно уязвимыми к фитофторозу являются помидоры, которые растут на открытом воздухе. В условиях влажной и теплой погоды инфекция активно распространяется. Первыми признаками заболевания становятся темные, углубленные пятна на плодах, которые со временем переходят и на другие части растения.

Поскольку бороться с фитофторозом достаточно сложно, важно сосредоточиться на его предупреждении и тщательно присматривать за растениями в течение сезона.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика - Главред

Как избежать заражения томатов?

Одним из самых эффективных способов профилактики является использование мульчи. Этот прием помогает сохранять стабильную температуру почвы, защищает корни от пересыхания и препятствует попаданию грибков на растение во время полива.

Мульча действует как барьер между землей и стеблем, предотвращая перенос инфекционных частиц во время орошения. Наиболее подходящие виды мульчи для томатов - это солома, древесная щепа, скошенная трава и другие природные материалы.

К тому же, мульчирование уменьшает рост сорняков и способствует общему здоровью растений. Оптимальная толщина слоя - около 5-7 сантиметров вокруг каждого куста.

"Нанесение мульчи вокруг ваших растений помидоров не только защитит их от болезней, но и поможет контролировать проблемные сорняки. При нанесении мульчи просто рассыпьте слой толщиной примерно два-три дюйма вокруг каждого растения", - говорят британские эксперты.

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