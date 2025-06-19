Главные разгадки:
- Как легко спасти помидоры от фитофтороза
- Почему мульчирование спасает огород от грибковых инфекций
- Когда и чем мульчировать, чтобы избежать фитофтороза
Помидоры остаются одной из самых любимых культур для выращивания летом, однако они часто страдают от опасной болезни - фитофтороза. Эксперты, которых цитирует Главред со ссылкой на Ехргеѕѕ.co.uk, поделились рекомендациями относительно того, как уберечь урожай от этой угрозы.
Что такое фитофтороз?
Это грибковое заболевание, которое легко передается через воздушные потоки и капли воды. Больше всего случаев заражения фиксируют в период с июня по август, но чрезмерная влажность может спровоцировать появление симптомов и раньше.
Особенно уязвимыми к фитофторозу являются помидоры, которые растут на открытом воздухе. В условиях влажной и теплой погоды инфекция активно распространяется. Первыми признаками заболевания становятся темные, углубленные пятна на плодах, которые со временем переходят и на другие части растения.
Поскольку бороться с фитофторозом достаточно сложно, важно сосредоточиться на его предупреждении и тщательно присматривать за растениями в течение сезона.
Как избежать заражения томатов?
Одним из самых эффективных способов профилактики является использование мульчи. Этот прием помогает сохранять стабильную температуру почвы, защищает корни от пересыхания и препятствует попаданию грибков на растение во время полива.
Мульча действует как барьер между землей и стеблем, предотвращая перенос инфекционных частиц во время орошения. Наиболее подходящие виды мульчи для томатов - это солома, древесная щепа, скошенная трава и другие природные материалы.
К тому же, мульчирование уменьшает рост сорняков и способствует общему здоровью растений. Оптимальная толщина слоя - около 5-7 сантиметров вокруг каждого куста.
"Нанесение мульчи вокруг ваших растений помидоров не только защитит их от болезней, но и поможет контролировать проблемные сорняки. При нанесении мульчи просто рассыпьте слой толщиной примерно два-три дюйма вокруг каждого растения", - говорят британские эксперты.
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