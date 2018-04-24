В России блокировка Telegram спровоцировала сбой в работе Viber

В России в связи с продолжающейся блокировкой мессенджера Telegram пользователи сервиса Viber начали испытывать трудности.

"Мы постепенно восстанавливаем полноценную работоспособность приложения для всех пользователей в России. Некоторые из вас могли сталкиваться с трудностями при совершении звонков и отправке фото в Viber. Сложившаяся ситуация является результатом решения регулятора ограничить доступ к другому мессенджеру с помощью блокировки миллионов интернет-серверов в стране", — говорится в сообщении компании, которое она рассылает во вторник российским пользователям. В нем отмечается, что "это повлияло на Viber и многие другие сервисы".

"В данный момент наша команда работает с информацией, предоставленной тысячами пользователей Viber, чтобы как можно скорее восстановить полноценную работу приложения для всех пользователей в России без ущерба их конфиденциальности", — поясняется в сообщении.

Напомним, 13 апреля в Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.