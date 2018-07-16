"Франко не умер!": в Испании у могилы диктатора прошел митинг с зигованием (фото)

В Мадриде прошла массовая акция протеста молодых испанцев против переноса останков каудильо Франко из мавзолея в мемориале "Долина Павших".

Акцию организовало ультраправое "Движение за Испанию". Несколько тысяч человек собрались к мавзолею фашистского лидера Испании в 1939-1974 годах, генерала Франсиско Франко. Они скандировали "руки прочь от Долины", "да здравствует Испания!", "Франко, Франко, Франко", сообщает газета Elpais.

Некоторые протестующие в ходе митинга активно зиговали.

Звучали также лозунги "Вива Испания!", "Вива Франко!", "Каталония - это Испания!", "Испанцы - да, беженцы - нет!", "Франко не умер!" и другие.

При этом отмечается, что с 2007 года в "Долине Павших" - комплексе в честь жертв гражданской войны 1936-1939 годов в Испании, построенном руками политзаключенных режима Франко - запрещены любые демонстрации и акции, которые прославляют правление каудильо. Об этом рассказал журналистт Павел Кирилёнок в своем Facebook.

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Напомним, в Долине Павших покоятся останки каудильо генерала Франсиско Франко, управлявшего Испанией 1939-1974 годах и основателя правой партии "Испанская фаланга" генерала Хосе Антонио Примо де Риверы.

Пришедшие в июне к власти социалисты намерены перенести могилу последнего в "менее значимое место" в мемориальном комплексе. Впрочем, решение о переносе могилы еще не принято, так как инициатива властей наткнулась на жесткое сопротивление радикальной части испанского общества. Минюст Испании на данный момент изучает возможность введения уголовной ответственности за прославление фашизма франкистского толка на территории страны.

Кстати, тема противостояния франкизму популярна в сепаратистски настроенной Каталонии, которая последние годы является головной болью испанских властей. Не исключено, что таким образом правительство пытается получить поддержку мятежной провинции.