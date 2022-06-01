"А потом такие с буквой Z бегают": в РФ маленький россиянин избил ногами воспитательницу

Мальчик бил воспитательницу по голове, туловищу и даже ногами. Интересно, что сама женщина реагирует на выходки своего воспитанника спокойно.
Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал в соцсети видео, снятое в одном из детсадов России. На кадрах - малолетний россиянин бросается с кулаками на свою воспитательницу и начинает ее жестоко избивать. Причем, делает он это профессиональными ударами.
Мальчик бьет воспитательницу по голове, туловищу и даже ногами. Интересно, что сама женщина реагирует на выходки своего воспитанника спокойно. А ее коллега за кадром говорит, мол, срывается занятие.
"Российский детский сад – бойцов закаляют с детства", — подписал видео Гордон на своей странице в Instagram.
Подписчики журналиста были шокированы увиденным:
"Это врожденное"
"Вот такие отцы орудовали в Буче…какие отцы - такие и дети"
"А потом через несколько лет такие вот с буквой Z бегают"
"Ребенок смотрел с батей Соловьева"
"Спасательная операция, он освобождает садик"
Как сообщал Главред, на войне в Украине был ликвидирован 20-летний российский оккупант Егор Рябов, который оправдывал жестокие преступления путинских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области, которые находились во временной оккупации.
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