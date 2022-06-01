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"А потом такие с буквой Z бегают": в РФ маленький россиянин избил ногами воспитательницу

1 июня 2022, 10:27

Мальчик бил воспитательницу по голове, туловищу и даже ногами. Интересно, что сама женщина реагирует на выходки своего воспитанника спокойно.

В детсаду в РФ мальчик побил воспитательницу / скриншот

Украинский журналист Дмитрий Гордон опубликовал в соцсети видео, снятое в одном из детсадов России. На кадрах - малолетний россиянин бросается с кулаками на свою воспитательницу и начинает ее жестоко избивать. Причем, делает он это профессиональными ударами.

Мальчик бьет воспитательницу по голове, туловищу и даже ногами. Интересно, что сама женщина реагирует на выходки своего воспитанника спокойно. А ее коллега за кадром говорит, мол, срывается занятие.

"Российский детский сад – бойцов закаляют с детства", — подписал видео Гордон на своей странице в Instagram.

Подписчики журналиста были шокированы увиденным:

"Это врожденное"

"Вот такие отцы орудовали в Буче…какие отцы - такие и дети"

"А потом через несколько лет такие вот с буквой Z бегают"

"Ребенок смотрел с батей Соловьева"

"Спасательная операция, он освобождает садик"

Как сообщал Главред, на войне в Украине был ликвидирован 20-летний российский оккупант Егор Рябов, который оправдывал жестокие преступления путинских солдат в Буче и других населенных пунктах Киевской области, которые находились во временной оккупации.

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