Алиев раскрыл планы по новой территории в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о завершении нагорно-карабахского конфликта.
Азербайджан теперь контролирует Агдамский район и ожидает передачи Арменией части Кельбаджарского и Лачинского районов. Конфликт в Нагорном Карабахе завершен, и теперь на полученных Баку территориях азербайджанские власти намерены восстановить инфраструктуру.
Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 20 ноября, комментируя передачу Агдамского района под контроль Баку, сообщает пресс-служба главы государства.
По его словам, в планах Баку – восстановление жизнедеятельности в Агдаме и создание условий для возвращения туда вынужденных переселенцев.
"Будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы. Государство окажет гражданам помощь для возвращения туда", - отметил Алиев.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России
Также он уточнил, что перед восстановлением инфраструктуры в Агдамском районе будут проведены мероприятия по разминированию территории.
Лидер Азербайджана добавил, что конфликт в Нагорном Карабахе завершен, а Баку удалось победить не только на войне, но и на политическом фронте.
"Армяно-азербайджанский карабахский конфликт уже остается позади, и это отмечают также международные эксперты", - подчеркнул Ильхам Алиев.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армения, Азербайджан и Россия 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Ереван выводит свои войска из региона и отдает под контроль Баку Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.
- На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.
- 20 ноября азербайджанские войска были введены в Агдамский район для установления контроля над территорией.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нагорно-карабахский конфликт удалось завершить военно-политическим путем на условиях национальных интересов Баку.