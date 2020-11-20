Алиев раскрыл планы по новой территории в Карабахе

Азербайджан намерен наладить инфраструктуру в Агдамском районе Нагорного Карабаха - Алиев / president.az

Азербайджан теперь контролирует Агдамский район и ожидает передачи Арменией части Кельбаджарского и Лачинского районов. Конфликт в Нагорном Карабахе завершен, и теперь на полученных Баку территориях азербайджанские власти намерены восстановить инфраструктуру.

Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 20 ноября, комментируя передачу Агдамского района под контроль Баку, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, в планах Баку – восстановление жизнедеятельности в Агдаме и создание условий для возвращения туда вынужденных переселенцев.

"Будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы. Государство окажет гражданам помощь для возвращения туда", - отметил Алиев.Читайте такжеПочему победа Азербайджана в Нагорном Карабахе – ловушка Турции и России

Также он уточнил, что перед восстановлением инфраструктуры в Агдамском районе будут проведены мероприятия по разминированию территории.

Лидер Азербайджана добавил, что конфликт в Нагорном Карабахе завершен, а Баку удалось победить не только на войне, но и на политическом фронте.

"Армяно-азербайджанский карабахский конфликт уже остается позади, и это отмечают также международные эксперты", - подчеркнул Ильхам Алиев.

Конфликт в Нагорном Карабахе