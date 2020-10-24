Алиев заявил о готовности остановить боевые действия в Нагорном Карабахе

Алиев назвал условие прекращения войны в Нагорном Карабахе / president.az

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика готова немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, но при условии, что Армения прекратит огонь.

Азербайджан вернется за стол переговоров, если Армения согласится "с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США, принципами, с которыми мы сами согласились", заявил Алиев в интервью газете Le Figaro.

"Мы готовы прекратить действия хоть сегодня. Я уже заявлял это в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь. Именно после этого настанет время действовать для дипломатов", - сказал президент Азербайджана.

В то же время глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил о поразительном единстве позиций США, России и Франции по ситуации в Нагорном Карабахе. Он сказал об этом, выступая в пятницу, 23 октября, в вашингтонском Атлантическом совете, передает ТАСС.

По его словам, "очень-очень важно", что усилия США в значительной степени консолидированы с совместными усилиями сопредседателей Минской группы: Франции, России.

Война в Карабахе – о чем сообщалось ранее:

23 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении от армянской оккупации еще 13 населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

23 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил возможность ввода российских "миротворцев" в Нагорный Карабах. По его словам, Армению устраивает такой сценарий.

Конфликт в Нагорном Карабахе – что важно знать:

Азербайджан и Армения находятся в состоянии военного конфликта из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. В далеком 1991 году Нагорный Карабах, при поддержке Еревана, объявил о своем суверенитете и независимости от Азербайджана. Это стало причиной трехлетнего вооруженного конфликта.

В период вооруженного столкновения погибли более 30 тысяч человек.

Государства подписали Бишкекский протокол о перемирии и перевели конфликт в замороженное состояние. Однако время от времени между Ереваном и Баку происходят перестрелки.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.

27 сентября вооруженные силы Азербайджана напали на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Между силами Армении и Азербайджана начались ожесточенные бои.