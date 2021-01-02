Армения назвала число погибших в конфликте в Нагорном Карабахе

Армения потеряла свыше трех тысяч своих граждан / Фото: Reuters

В министерстве здравоохранения Армении назвали число погибших в результате военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян, в период с сентября прошлого года страна потеряла 3 330 своих граждан.

"Специалисты научно-практического центра судебной медицины продолжают исследования и идентификацию тел погибших. По состоянию на 1 января 871 образца тела находились на стадии исследования", - добавила она.

Читайте такжеПутин рассказал, кому принадлежит Нагорный КарабахПо словам Никогосян, идентификацию прошли 436 тел. Еще 66 останков были идентифицированы в последние 10 дней.

Отметим, боевые действия между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. 10 ноября эти страны и РФ приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана.

Война в Нагорном Карабахе