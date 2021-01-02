Армения назвала число погибших в конфликте в Нагорном Карабахе

Специалисты продолжают идентификацию тел погибших.
В министерстве здравоохранения Армении назвали число погибших в результате военного конфликта в Нагорном Карабахе.
Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян, в период с сентября прошлого года страна потеряла 3 330 своих граждан.
"Специалисты научно-практического центра судебной медицины продолжают исследования и идентификацию тел погибших. По состоянию на 1 января 871 образца тела находились на стадии исследования", - добавила она.
Читайте такжеПутин рассказал, кому принадлежит Нагорный КарабахПо словам Никогосян, идентификацию прошли 436 тел. Еще 66 останков были идентифицированы в последние 10 дней.
Отметим, боевые действия между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября. 10 ноября эти страны и РФ приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана.
Война в Нагорном Карабахе
Крупнейшая за последние годы вспышка военного противостояния Армении и Азербайджана в Карабахе произошла 27 сентября и завершилась 9 ноября подписанием Ереваном, Баку и Москвой заявления о прекращении огня.
Азербайджан одержал победу в конфликте. Согласно договоренностям, армянская сторона передала азербайджанскому государству контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами. На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.
Ситуация в регионе вновь обострилась 11 декабря. Силы анклава НКР обвинили азербайджанских военных в нападении на их блокпост. Перестрелка могла произойти из-за проблем разграничения границ – в Баку считают, что села Хцаберд и Ин Тахер в Гадрутском районе принадлежат Азербайджану согласно договоренностям от 9 ноября.
12 декабря силы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили о наступлении азербайджанской армии в направлении этих сел в Гадрутском районе.
13 декабря Азербайджан заявил о контртеррористической операции в Гадрутском районе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что во время новых боевых действий армянская сторона потеряла еще несколько территорий.