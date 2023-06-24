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Армия РФ бьет по Воронежу: взрывает авто и дворы жилых домов

Алексей Тесля
24 июня 2023, 15:21 обновлено 24 июня, 15:21
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В Сети появилось видео, как российские военные открыли огонь по гражданским, пассажир и водитель авто погибли на месте.
Воронеж
Взрывы в Воронеже / Скриншот

Российские вооруженные силы наносят удары по жилым кварталам Воронежа и по гражданским автомобилям. Очевидно, что это происходит в ходе попыток остановить продвижение бандформирований ЧВК Вагнера, которые объявили поход на Москву и по дороге захватывают новые города.

В сети опубликовали кадры, как в одном из дворов Воронежа, вокруг жилых домов, прогремел взрыв.

Смотрите видео - армия РФ ударила по Воронежу:

Screenshot
Удар армии РФ по Воронежу / Скриншот

Кроме того, также в Сети опубликовали кадры, как армия РФ взорвала гражданскую фуру, приняв ее за авто ЧВК Вагнера.

видео дня

Смотрите видео - армия РФ взорвала авто с людьми:

В Сети появилось видео, как российские военные открыли огонь по гражданским. Они обстреляли гражданскую фуру в Воронежской области. Пассажир и водитель погибли на месте.

Screenshot
Армия РФ взорвала авто с гражданскими / Скриншот

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.

Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.

Другие новости:

Воронеж ЧВК Вагнер гражданская война в России
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