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Армия Украины освободит большую часть территории, Запад дал огромное количество оружия – Блинкен

Андрей Ганчук
4 мая 2023, 09:55 обновлено 4 мая, 09:55
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Украина сама решит, в какой точке закончится контрнаступление ВСУ, а США полностью поддерживают Киев, сказал государственный секретарь Энтони Блинкен.

Блинкен, ВСУ
России не удалось ликвидировать независимость Украины - Блинкен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

Вооруженные силы Украины стали гораздо сильнее, а западный мир предоставил огромное количество вооружений. Украинская армия в ходе контрнаступления вернет большую часть территорий. Наступление закончится там, где решит Киев. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщает The Washington Post, американский дипломат сказал, что сегодня ВСУ сильнее, чем несколько недель назад с позиции способности ведения наступательных операций.

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"То, где Украина могла быть месяц назад, два месяца назад, три месяца назад, не то, где она сейчас находится с точки зрения ее способности, например, вести контрнаступление", - отметил Блинкен.

По его словам, страны Запада поставили Украине "огромное" количество различных вооружений, поэтому войска добьются возвращения большей части захваченных территорий.

"Россия стремилась стереть Украину с карты, ликвидировать ее независимость, включить ее в состав России. Это не удалось", - сказал дипломат.

Также он добавил, что не знает, где остановятся ВСУ, и только в Киеве должны принимать решение по этому вопросу. Штаты, в свою очередь, решительно настроены на продолжение поддержки Украины.

"Куда именно они собираются идти, как далеко они могут зайти и как они хотят этого добиться. Но мы полны решимости поддерживать эту помощь", - подчеркнул Энтони Блинкен.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что силы обороны Украины перейдут в контрнаступление для освобождения своих территорий. Киев проведет операцию и по возвращению Крыма. По словам Зеленского, успех зависит от дальнейшей военной поддержки Запада.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Украина настроена освободить все свои земли. По его словам, результаты анонсированного ранее контрнаступления ВСУ появятся уже в ближайшее время.

Бывший советник главы Офиса президента и МВД Виктор Андрусив считает, что Украина способна освободить Крым, если ВСУ подойдут к берегу Азовского моря и разрушат Крымский мост. Оккупанты попадут в изоляцию, и вынуждены будут сдаваться. Однако, за Донбасс, как полагает Андрусив, придется серьезно воевать.

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