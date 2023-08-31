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Атака дронов на аэродром в Пскове: в ISW рассказали, почему не сработала ПВО

Анна Ярославская
31 августа 2023, 07:47 обновлено 31 августа, 07:53
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Российские силы, возможно, сосредоточили свою систему ПВО на прикрытии Москвы и не заметили необычно большое количество украинских дронов.
Атака на аэродром в Псковской области
Атака на аэродром в Псковской области произошла в ночь на 30 августа / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Аналитики американского Института изучения войны проанализировали атаку беспилотников на российский аэродром в Псковской области, в результате которой были уничтожены несколько самолетов Ил-76, и раскрыли возможные причины успешного удара.

В отчете ISW отмечается, что геолокационнные кадры и российские источники подтвердили факт удара и уничтожение как минимум двух российских самолетов Ил-76. В украинской разведке подтвердили уничтожение четырех самолетов.

Российские военкоры утверждают, что по аэродрому Пскова нанесли удар более 21 украинского дрона.

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По данным российских источников, в ночь на 30 августа были сбиты беспилотники над семью другими российскими областями.

"Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО отразила массированный удар украинских беспилотников по Центральному федеральному округу и что по крайней мере один из дронов направлялся в сторону Москвы, что, возможно, позволяет предположить, что российские власти первоначально полагали, что украинские силы намеревались нанести удар по Москве или региону вокруг нее", - говорится в отчете.

Аналитики ISW отмечают, что российские силы, возможно, сосредоточили свою ПВО на прикрытии Москвы и каким-то образом не заметили необычно большое количество украинских дронов, которые нанесли удар по аэродрому Пскова.

Атака дронов на РФ ночью 30 августа

В ночь на 30 августа в ряде городов в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Под ударом оказалась центральная и юго-западная часть России. В частности, громко было в Пскове, Рязани, Брянске, Московской, Орловской и Калужской областях. В Минобороны РФ заявили об атаке беспилотников.

На военном аэродроме были повреждены четыре самолета Ил-76. Кроме того, известно о пожаре на территории 2-й бригады спецназа ГРУ.

В Брянской области вспыхнул пожар на заводе "Кремний ЭЛ". Это крупнейший производитель микроэлектроники в России.

В Калужской области один дрон был сбит – в жилом доме были разбиты окна. Второй беспилотник попал в нефтехранилище в Дзержинском районе. Произошел пожар.

В Московской, Орловской и Рязанской областях сработала ПВО.

Оккупанты также заявили об атаке морских беспилотников на Севастополь. Взрывы были слышны в районе Севастопольской бухты.

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дроны взрыв война России и Украины Институт изучения войны
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