Австралия решила предоставить Украине самый большой пакет военной помощи

Австралия объявила о крупнейшем за всю историю пакете военной поддержки для Украины - 250 миллионов долларов.

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Австралия предоставит Украине 250 млн долларов военной поддержки / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Австралия приняла решение о предоставлении Украине военной поддержки на сумму 250 миллионов долларов. Кроме того, страна направит 700 инструкторов и специалистов, которые будут проводить обучение в сфере безопасности. Об этом сообщило австралийское издание ABCNews.

Стало известно, что пакет военной помощи включает в себя управляемые ракеты, ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и партию обуви.

По словам правительства, общая сумма поддержки Австралии составляет 1,3 миллиарда долларов, в том числе 1,1 миллиарда для украинских военных.

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Также стоит отметить, что Австралия предоставила Украине 20 миллионов долларов для укрепления и восстановления энергосистемы, а не уголь, который запрашивал Киев ранее.

Военная поддержка Украины

Напомним, во время саммита НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом. По итогам встречи был принят ряд решений, а американский президент заверил Украину в поддержке.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским главой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне в четверг, 11 июля. Среди прочего - турецкий лидер снова интересовался готовностью Киева пойти на переговоры с РФ через посредничество Анкары.

Также во время саммита НАТО в Вашингтоне датский премьер Метте Фредериксен заявила, что Дания собирается передать Украине все свои системы ПВО.

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