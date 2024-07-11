Австралия решила предоставить Украине самый большой пакет военной помощи

Австралия приняла решение о предоставлении Украине военной поддержки на сумму 250 миллионов долларов. Кроме того, страна направит 700 инструкторов и специалистов, которые будут проводить обучение в сфере безопасности. Об этом сообщило австралийское издание ABCNews.
Стало известно, что пакет военной помощи включает в себя управляемые ракеты, ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и партию обуви.
По словам правительства, общая сумма поддержки Австралии составляет 1,3 миллиарда долларов, в том числе 1,1 миллиарда для украинских военных.
Также стоит отметить, что Австралия предоставила Украине 20 миллионов долларов для укрепления и восстановления энергосистемы, а не уголь, который запрашивал Киев ранее.
Военная поддержка Украины
Напомним, во время саммита НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом. По итогам встречи был принят ряд решений, а американский президент заверил Украину в поддержке.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с украинским главой Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне в четверг, 11 июля. Среди прочего - турецкий лидер снова интересовался готовностью Киева пойти на переговоры с РФ через посредничество Анкары.
Также во время саммита НАТО в Вашингтоне датский премьер Метте Фредериксен заявила, что Дания собирается передать Украине все свои системы ПВО.
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