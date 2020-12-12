Азербайджан начал новое военное наступление в Нагорном Карабахе

Азербайджанская армия не контролирует в Гадрутском районе только два армянских села - НКР / Министерство обороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана перешли в военное наступление в направлении сел Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Армянские силы анклава НКР пытаются отбить азербайджанскую военную атаку.

Как сообщает издание Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства самопровозглашенной НКР, Азербайджан ведет наступление в направлении двух сел в Гадрутском районе.

"Азербайджанская армия возобновила наступательные действия в направлении сел Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрутском районе. Об этом сообщает Армия обороны Нагорного Карабаха", - утверждают в Степанакерте.

Уточняется, что войска Баку наступают на два села, которые контролирует НКР. Все остальные территории Гадрутского района под контролем Азербайджана.

Силы анклава НКР пытаются отбить атаку азербайджанских войск.

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Война в Нагорном Карабахе