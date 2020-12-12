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Азербайджан начал новое военное наступление в Нагорном Карабахе

12 декабря 2020, 17:11

Силовые подразделения анклава Нагорно-карабахская республика пытаются отбить атаку.

армия Азербайджана
Азербайджанская армия не контролирует в Гадрутском районе только два армянских села - НКР / Министерство обороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана перешли в военное наступление в направлении сел Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Армянские силы анклава НКР пытаются отбить азербайджанскую военную атаку.

Как сообщает издание Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства самопровозглашенной НКР, Азербайджан ведет наступление в направлении двух сел в Гадрутском районе.

"Азербайджанская армия возобновила наступательные действия в направлении сел Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар) в Гадрутском районе. Об этом сообщает Армия обороны Нагорного Карабаха", - утверждают в Степанакерте.

Уточняется, что войска Баку наступают на два села, которые контролирует НКР. Все остальные территории Гадрутского района под контролем Азербайджана.

Силы анклава НКР пытаются отбить атаку азербайджанских войск.

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Война в Нагорном Карабахе

  • Армения, Азербайджан и Россия подписали 9 ноября заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Ереван дал согласие на передачу Баку Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Армянская сторона согласилась предоставить Азербайджану транспортный коридор с Нахичеванью через свою территорию.
  • На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.
  • 3 декабря стало известно о том, что войска Азербайджана подошли к селу Тех и потребовали от армянской армии передать данную территорию Баку, так как это соответствует договоренностям от 9 ноября.
  • 12 декабря силы самопровозглашенной НКР заявили о попытке азербайджанской армии напасть на их блокпост. Произошла перестрелка, в результате которой были ранены трое армянских военных.

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