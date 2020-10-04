Азербайджан отвоевал город в Нагорном Карабахе: в Армении сделали заявление

По словам Ильхама Алиева, Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану.
Азербайджанские войска в воскресенье, 4 октября, установили контроль над городом Джебраил и несколькими селами в Джебраильском районе Нагорного Карабаха. Однако в Ереване утверждают, что данная информация не соответствует действительности.
В частность, о взятии под контроль азербайджанскими войсками Джабраила сообщил президент Ильхам Алиев в своем аккаунте в микроблоге Twitter.
"С любовью к азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан", - написал глава государства.
Однако Ереван не подтверждает данной информации.
"Минобороны Армении назвало ложью заявления о том, что азербайджанские силы заняли Джабраил", - отмечается в сообщении издания РИА Новости.Читайте такжеВ минобороны Армении заявили, что Азербайджан готовит новое наступление
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное столкновение Армении и Азербайджана в районе Нагорного Карабаха возобновилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил Баку в ракетном ударе по районам непризнанной НКР. Азербайджан заявил о провокации Армении и решил начать контрнаступательную операцию.
- В субботу, 3 октября, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками 7 сел в районе Нагорного Карабаха.
- В тот же день в Баку заявили о взятии под контроль села Магадис, над которым был поднят флаг Азербайджана.
- 4 октября силы НКР заявили об уничтожении военного аэропорта в азербайджанском городе Гянджа. Азербайджанская сторона утверждает, что удар был нанесен не силами Нагорного Карабаха, а армянской армией.
- Азербайджан нанес удар по объектам критической инфраструктуры Нагорного Карабаха – электроподстанции и телекому.
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