Азербайджан отвоевал город в Нагорном Карабахе: в Армении сделали заявление

Ильхам Алиев / пресс-служба президента Азербайджана

Азербайджанские войска в воскресенье, 4 октября, установили контроль над городом Джебраил и несколькими селами в Джебраильском районе Нагорного Карабаха. Однако в Ереване утверждают, что данная информация не соответствует действительности.

В частность, о взятии под контроль азербайджанскими войсками Джабраила сообщил президент Ильхам Алиев в своем аккаунте в микроблоге Twitter.

"С любовью к азербайджанской армии! Карабах - это Азербайджан", - написал глава государства.

Однако Ереван не подтверждает данной информации.

"Минобороны Армении назвало ложью заявления о том, что азербайджанские силы заняли Джабраил", - отмечается в сообщении издания РИА Новости.Читайте такжеВ минобороны Армении заявили, что Азербайджан готовит новое наступление

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