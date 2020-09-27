Азербайджан покончит с проблемой Нагорного Карабаха: Алиев сделал заявление

Мы должны восстановить историческую справедливость - Алиев / пресс-служба президента Азербайджана

Решение конфликта в Нагорном Карабахе – это историческая миссия Азербайджана, поэтому Баку должен приложить максимум усилий для того, чтобы территориальная целостность государства была восстановлена.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает Интерфакс.

По словам Алиева, он неоднократно высказывался относительно того, что вопрос Нагорного Карабаха нуждается в решении.

"Мы должны восстановить историческую справедливость. Мы должны сделать это для восстановления территориальной целостности Азербайджана", - сказал он в ходе заседания Совета безопасности республики.

Также он добавил, что Баку не интересует ситуация, при которой конфликт будет решен не в интересах Азербайджана. Государство не намерено отдавать Нагорный Карабах и не допустит реализации неприемлемых для Баку сценариев.Читайте такжеКак Азербайджан и Армения начали битву за Нагорный Карабах

"Я неоднократно говорил, что нам не нужно неполное решение этого вопроса, этого конфликта. Мы на своей земле, нам не нужны земли других стран. Но свою землю мы никому не отдадим. Я неоднократно говорил, что мы никогда не допустим создания второго так называемого "армянского государства" на азербайджанской земле. Мы никогда этого не допустим, и сегодняшние события это снова показывают", - подчеркнул Алиев.