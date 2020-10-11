Азербайджан предложил включить посредника в переговоры по Карабаху

Алиев тянет Турцию в переговоры по Нагорному Карабаху / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил официально включить представителей Турции в переговоры по урегулированию конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Об этом Алиев рассказал в интервью РБК.

"Турция должна играть еще большую роль в нашем регионе, и в том числе в деле урегулирования конфликта [в Нагорном Карабахе]", — сказал Алиев.

По его словам, турецкая сторона играет позитивную роль в урегулировании конфликта. Алиев также отметил, что Турция предотвратила вторжение других стран в Карабах.

Глава Азербайджана уточнил, что это решение принято им самостоятельно. Алиев рассказал, что влияние Турции в регионе может осуществляться на юридическом уровне.

Участие Турции в войне за Карабах – о чем сообщалось ранее:

9 октября спикер парламента Турции Мустафа Шентоп оценил вероятность оказания Анкарой силовой поддержки Азербайджану на фоне военного конфликта за Нагорный Карабах. Он отметил, что на сегодняшний день необходимости отправки турецких военных в Карабах нет.

6 октября Турция поставила жесткий ультиматум Армении по Нагорному Карабаху. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Баку заявил, что решение конфликта в краткие сроки возможно только в случае вывода Ереваном своих войск с территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

3 октября госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о переброске в Нагорный Карабах через территорию Турции боевиков-исламистов из района сирийской провинции Алеппо. По его словам, нужно о боевиках спросить у президента Турции.

2 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Турцию в нападении на Нагорный Карабах 27 сентября. Согласно позиции Еревана, военное руководство Турции и переброшенные Анкарой наемники из Сирии принимают участие в азербайджано-армянском конфликте в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция не является стороной конфликта в Нагорном Карабахе, но играет стабилизирующую роль.

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