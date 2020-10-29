Азербайджан приблизился к стратегическому городу в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе продолжается война Армении и Азербайджана / Reuters

Азербайджанские войска уже находятся максимум в пяти километрах от контролируемого Арменией и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой города Шуша, который имеет стратегическое значение.

Об этом заявил лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян в своем видеообращении на странице в социальной сети Facebook.

По его словам, вооруженные силы Баку уже в нескольких километрах от второго по величине города в Нагорном Карабахе – Шуши. Войска Азербайджана намерены установить над ним контроль.

"Уважаемые соотечественники! В 1992 году наше победное шествие началось с освобождения Шуши, сейчас оно обусловлено его защитой. Враг находится в нескольких километрах от Шуши, максимум, пяти. Сверхцель врага - захватить город", - сказал Арутюнян.

При этом он акцентировал внимание на стратегической важности города для сторон армяно-азербайджанского конфликта.

"Как говорится, кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом (Нагорным Карабахом, - ред.), - отметил Арутюнян.Читайте такжеАрмия Азербайджана вблизи границ Армении: Алиев сделал заявление

Напоследок он добавил, что ближайшие дни будут переломными и призвал свои войска и союзников к борьбе за Шушу.

Известно, что город Шуша находится приблизительно в 10 километрах от Степанакерта – столицы в непризнанном анклаве Нагорного Карабаха НКР, который контролируется армянскими военными. Именно через Шушу идет дорога, связывающая Армению и Степанакерт.

Конфликт в Нагорном Карабахе