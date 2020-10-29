Азербайджан приблизился к стратегическому городу в Нагорном Карабахе

Кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом (Нагорным Карабахом, - ред.), отметил глава непризнанной НКР Араик Арутюнян.
Азербайджанские войска уже находятся максимум в пяти километрах от контролируемого Арменией и непризнанной Нагорно-Карабахской республикой города Шуша, который имеет стратегическое значение.
Об этом заявил лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян в своем видеообращении на странице в социальной сети Facebook.
По его словам, вооруженные силы Баку уже в нескольких километрах от второго по величине города в Нагорном Карабахе – Шуши. Войска Азербайджана намерены установить над ним контроль.
"Уважаемые соотечественники! В 1992 году наше победное шествие началось с освобождения Шуши, сейчас оно обусловлено его защитой. Враг находится в нескольких километрах от Шуши, максимум, пяти. Сверхцель врага - захватить город", - сказал Арутюнян.
При этом он акцентировал внимание на стратегической важности города для сторон армяно-азербайджанского конфликта.
"Как говорится, кто владеет Шуши, тот владеет Арцахом (Нагорным Карабахом, - ред.), - отметил Арутюнян.Читайте такжеАрмия Азербайджана вблизи границ Армении: Алиев сделал заявление
Напоследок он добавил, что ближайшие дни будут переломными и призвал свои войска и союзников к борьбе за Шушу.
Известно, что город Шуша находится приблизительно в 10 километрах от Степанакерта – столицы в непризнанном анклаве Нагорного Карабаха НКР, который контролируется армянскими военными. Именно через Шушу идет дорога, связывающая Армению и Степанакерт.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанское вооруженное противостояние в Нагорном Карабахе возобновилось утром, 27 сентября. Армения обвинила азербайджанскую сторону в ракетных ударах по районам непризнанной НКР, а в Баку заявили о провокации Еревана и объявили о контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку готовы остановить военную операцию в том случае, если Армения даст гарантии о готовности вывода своих войск из Нагорного Карабаха.
- Премьер-министр Никол Пашинян рассказал, что в связи с эскалацией ситуации было принято решение о размещении российских пограничников у границ Азербайджана.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал Россию присоединиться к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Эрдоган готов провести переговоры с Алиевым, тогда как Путин должен переговорить с Пашиняном.