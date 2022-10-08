"Бальзам на сердце": в ЕС бурно отреагировали на подрыв Крымского моста

Взорванный Крымский мост / СБУ

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о том, что за взрывом на Керченском мосту в субботу утром могут стоять украинские силы.

При этом он поздравил "украинские спецслужбы" с этим событием. Об этом Рейнсалу сказал в комментарии Delfi.

"Эстония, безусловно, приветствует это (взрыв на Керченском мосту) и приветствует украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией", - отметил глава эстонского МИД.

Он добавил, что Керченский мост имеет важное символическое значение для России, поскольку соединяет Россию и Крым и был важным логистическим звеном. Для лично Владимира Путина мост был важен еще и как символ того, что Крым "навсегда останется частью России".

Рейнсалу не исключает, что подрыв моста был запланирован к 70-летию Путина. "Я считаю, что эта цель стоит очень давно", - добавил он.

В свою очередь депутат сейма Польши от фракции левых Роберт Бедронь назвал "бальзамом на сердце" новости о подрыве Крымского моста.

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

"Сообщается о ЧП в районе Крымского моста в Керчи. Местные жители говорят, что загорелась часть железнодорожной ветки. Информация проверяется", – отмечают пропагандисты.

Ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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