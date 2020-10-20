"Бандиты в балаклавах": оппозиция Беларуси объявила "вендетту" силовикам Лукашенко

Александр Лукашенко на встрече с белорусскими силовиками / Reuters

Ведущий белорусский оппозиционный Telegram-канал Нехта объявил о вознаграждении за личные данные сотрудников Главного управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.

Свои действия белорусские оппозиционеры объяснили стремлением борьбы с экстремизмом.

"По заявлению ГУБОПиК самый популярный телеграм-канал страны назвали экстремистским. Но страна-то знает, что экстремисты – именно эти бандиты в балаклавах и с дубинами под командованием Карпенкова (глава ГУБОПиКа Николай Карпенков, - ред.): все "признаки экстремистской деятельности" и "организация беспорядков" очевидны. Пришло время объявить каждого из них в розыск", - говорится в сообщении.

Пользователей призвали присылать в редакцию любые сведения о сотрудниках ГУБОПиК: имена-фамилии, даты или года рождения, адреса, телефоны, номера машин.

"Тому, кто поможет нам получить полный список бандитов из ГУБОПиК, мы перечислим $5000 (безопасным, анонимным криптовалютным переводом), а за помощь в сборе всей перечисленной информации мы готовы заплатить в общей сложности до $10 000. Эти деньги предложили белорусские меценаты, которые тоже хотят знать имена карпенковских преступников, совершающих нападения на белорусов", - добавили авторы сообщения.

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Ранее суд в Беларуси признал оппозиционный Telegram-канал NEXTA-Live и его логотип экстремистскими материалами, а власти решили наказывать тех, у кого в Telegram найдут подписку на канал NEXTA. После этого Telegram-канал изменил свое название на НЕХТА.