"Бандиты в балаклавах": оппозиция Беларуси объявила "вендетту" силовикам Лукашенко

За личные данные представителей МВД Беларуси пообещали заплатить $10 тысяч.
Ведущий белорусский оппозиционный Telegram-канал Нехта объявил о вознаграждении за личные данные сотрудников Главного управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь.
Свои действия белорусские оппозиционеры объяснили стремлением борьбы с экстремизмом.
"По заявлению ГУБОПиК самый популярный телеграм-канал страны назвали экстремистским. Но страна-то знает, что экстремисты – именно эти бандиты в балаклавах и с дубинами под командованием Карпенкова (глава ГУБОПиКа Николай Карпенков, - ред.): все "признаки экстремистской деятельности" и "организация беспорядков" очевидны. Пришло время объявить каждого из них в розыск", - говорится в сообщении.
Пользователей призвали присылать в редакцию любые сведения о сотрудниках ГУБОПиК: имена-фамилии, даты или года рождения, адреса, телефоны, номера машин.
"Тому, кто поможет нам получить полный список бандитов из ГУБОПиК, мы перечислим $5000 (безопасным, анонимным криптовалютным переводом), а за помощь в сборе всей перечисленной информации мы готовы заплатить в общей сложности до $10 000. Эти деньги предложили белорусские меценаты, которые тоже хотят знать имена карпенковских преступников, совершающих нападения на белорусов", - добавили авторы сообщения.
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Ранее суд в Беларуси признал оппозиционный Telegram-канал NEXTA-Live и его логотип экстремистскими материалами, а власти решили наказывать тех, у кого в Telegram найдут подписку на канал NEXTA. После этого Telegram-канал изменил свое название на НЕХТА.
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.