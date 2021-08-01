Байден и Путин заключили сделку по Украине: Илларионов предупредил Киев об опасности

У Байдена и Путина совпадают мнения по ситуации с Донбассом и интеграцией Украины в НАТО – Илларионов / УНІАН

Позиции президента США Джо Байдена и хозяина Кремля Владимира Путина совпадают по ряду направлений, связанных с Украиной. Речь идет о Минских соглашениях, непредоставления Плана действий по членству в НАТО и отсутствие видения украинского государства в Североатлантическом альянсе. Лидеры Штатов и России фактически заключили пакт по Украине – их не устраивает действующие власти и они призывают к ее замене. Главной задачей Киева в такой ситуации остается не допустить реализации соглашения, аналогом которого был в истории пакт Молотова-Риббентропа. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что точка зрения американского и российского президента на три ключевых проблемы – Минские соглашения, ПДЧ для Киева в НАТО и отсутствие перспектив украинского государства по включению в Альянс – уже совпадает. При этом и в Вашингтоне, и в Кремле призывают к смене украинского руководства, однако разными способами.

Читайте такжеПланы Путина по западной Украине и усиление давления Москвы: Илларионов объяснил цели Кремля"Есть несколько направлений, по которым их взгляды и позиции совпадают полностью: относительно Минских соглашений, непредоставление ПДЧ, невключение Украины в члены НАТО. Поэтому президенту Зеленскому в Вашингтоне будет важно поколебать тот де-факто пакт, который Байден заключил с Путиным. И у того, и у другого есть претензии к нынешней Украины, к руководству, и тот, и другой намекают на проблемы с нынешними украинскими элитами, Путин открыто призывает к их замене, Байден делает это косвенно", - отметил Илларионов.

Также он добавил, что при таком сценарии развития событий дипломатия Украины должна сработать таким образом, чтобы не допустить заключения подобия пакта Молотова-Риббентропа, который был заключен нацистской Германией и СССР.

Важнейшая задача украинской дипломатии – не допустить реализации этого пакта таким образом, как был реализован другой пакт, заключенный 23 августа 1939 года в Москве (пакт Молотова-Риббентропа). Такого рода пакты заключаются против слабого", - подчеркнул Андрей Илларионов.

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Напомним, ранее экономист Илларионов заявил, что Путин после встречи с Байденом в Женеве серьезно усилил давление на Украину. Его статья Об историческом единстве русских и украинцев и вовсе показала, что Россию теперь интересуют не только юго-восточные, но и западные регионы украинского государства.

Встреча Зеленского и Байдена

В Белом доме 21 июля сделали официальное заявление, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский приглашен в Вашингтон на встречу с лидером США Джо Байденом на 30 августа.

Украинский дипломат Константин Грищенко считает, что США специально затягивали с датой визита президента Зеленского в Вашингтон. Причиной тому являются жесткие требования Киева к Белому дому по ПДЧ в НАТО и Северному потоку-2 – неудобные для американской администрации темы. Украину по данным вопросам поддерживает Конгресс, и для Белого дома крайне нежелательно, чтобы Зеленский провел переговоры с представителями американского парламента. Поэтому визит был назначен на дату, когда у законодателей каникулы.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия говорил, что Зеленского и Байдена на встрече в Вашингтоне наверняка ожидает разговор на повышенных тонах, так как в Киеве крайне недовольны сделкой по Северному потоку-2.В этой ситуации Украина готова сделать ставку на Конгресс, который поддерживает украинское государство.

Российский политолог Андрей Пионтковский отмечал, что Байден на переговорах с Зеленским будет призывать президента Украины к выполнению Минских соглашений по Донбассу в нынешних условиях, которые не выгодны Киеву. По его мнению, визит Зеленского был специально перенесен на 30 августа, чтобы изолировать украинского гаранта от диалога с Конгрессом.