Байден наложит вето: Белый дом принял важное решение о помощи Украине

В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект с помощью только Израиля поскольку это противоречит нацбезопасности США.

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Белый дом принял важное решение оо помощи Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Президент Соединенных Штатов Америки, Джо Байден, надеется, что Конгресс примет просьбу о выделении $106 миллиардов для Украины и Израиля, и намерен использовать свое право вето в отношении альтернативных инициатив, таких как ассигнования налоговой службы США на поддержку Израиля. Об этом заявил в четверг в Вашингтоне координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Президент наложит вето на законопроект с помощью только Израиля", - отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что запрос на дополнительное финансирование в размере $106 миллиардов, который был подан президентом Байденом в Конгресс в прошлом месяце, содержит четыре действительно критически важных неотложных потребности национальной безопасности. По словам Кирби, это охватывает поддержку Израиля и Украины, защиту интересов Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе, а также обеспечение безопасности границ.

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"Все четыре (направления-ред.) являются важными", - подчеркнул представитель Белого дома.

Он также отметил, что президент Байден ожидает, что все эти потребности будут приняты одновременно законодателями Конгресса США.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее подозревал Главред, лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл заявил, что Соединенные Штаты Америки должны оказать помощь как Украине, так и Израилю в рамках единого пакета. Действия "оси зла" - Китая, России и Ирана - составляют испытание для американцев и всего мира. Для обеспечения общей безопасности важно поддержать Украину в ее борьбе за победу. В противном случае, имперские амбиции главы Кремля, Владимира Путина, могут возрасти, и угроза войны может приблизиться к западу.

Также, президент США Джо Байден может наложить вето на выделение пакета финансовой помощи Израилю в случае, если в него не будет включена помощь Украине. Об этом заявил корреспондент Пентагона Остап Яриш.

В то же время, новый спикер Палаты представителей, Майк Джонсон сообщил, что помощь Украине и Израилю будет рассматриваться отдельно, а не в одном пакете, как было предложено президентом США Джо Байденом. Ситуация в Израиле требует срочного внимания, и обе политические партии в Конгрессе поддержат такой подход.

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