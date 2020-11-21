Байден назвал кандидатов в новую администрацию: кто будет "рулить" США

Джо Байден / Reuters

Победитель президентских выборов в США демократ Джо Байден определился с будущими назначениями в новую администрацию Белого дома.

Новый глава администрации Белого дома Рон Клейн прокомментировал кадровые решения избранного президента, пишет Голос Америки.

Мала Адига, бывшая старшая советница по политическим вопросам в избирательном штабе Джо Байдена и Камалы Харрис назначена директором по политическим вопросам в аппарате первой леди Джилл Байден.

Секретарем Белого дома по протокольным вопросам станет Карлос Элизондо, который с 2008 по 2016 годы работал специальным помощником президента Барака Обамы и секретарем вице-президента и его супруги по протокольным вопросам.

Новым директором администрации Белого дома по кадровым вопросам станет Кэти Рассел, экс-заместитель главы избирательной кампании Байдена и Харрис.

В то же время по данным издания The Hill, на пост госсекретаря претендует "дипломат-ветеран и давний союзник Байдена" Тони Блинкен. 58-летний Блинкен занимал пост заместителя госсекретаря с 2015 по 2017 годы и был заместителем советника по нацбезопасности с 2013 по 2015 годы при Обаме.

Основным претендентом на пост главы Пентагона является бывший заместитель министра обороны по политическим делам в первой администрации Обамы Мишель Флорной. Она занималась вопросами нераспространения ядерного оружия еще при Билле Клинтоне.

Американский Минфин может возглавить курировавшая вопросы экономики при администрации Клинтона Лаел Брайнард. При Обаме она была заместителем министра финансов.

Читайте такжеБайден зачистит "наследство" Трампа: какие указы пойдут "под нож"