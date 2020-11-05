Байден предложит Путину сделку по Донбассу: на что рассчитывать Украине

Эксперт пояснил, как изменится политика США при Байдене / GettyImages

В США начался ажиотаж вокруг выборов президента - Дональд Трамп не собирается сдавать позиции Джо Байдену. В то время, второй пока что лидирует по количеству голосов избирателей. В случае выигрыша Байдена, он может снять санкции с Северного потока-2 и пойдет на компромисс с Россией по Донбассу.

По словам политолога-международника Сергея Толстова в интервью Телеграфу, если президентом станет Джо Байден, он вероятно будет восстанавливать взаимодействие с европейцами, в рамках НАТО.

В то же время, "торговый конфликт с Китаем вряд ли прекратится", - отмечает эксперт.

Он уверен, что Байден будет заинтересован в привлечении на свою сторону Германии и других ведущих стран ЕС и даже России.

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"Может даже пойти на определенные уступки. К примеру, снимет санкции с Северного потока-2, чтобы не дразнить РФ и Германию. Возможно, в ответ предложит РФ какой-то компромисс по Донбассу, чтобы прекратить войну", – предположил Толстов.

При этом эксперт считает, что "это вряд ли приведет к устойчивому политическому урегулированию", а скорее всего, только "заморозит конфликт".

По его мнению, Байден не сможет обеспечить прекращение российско-украинского конфликта.

Выборы президента США-2020

Выборы американского президента состоялись 3 ноября, после его начался подсчет голосов. Согласно данным в режиме реального времени, лидирует Джо Байден, который может получить 264 голоса выборщиков, Трамп может рассчитывать на 214 голосов.

4 ноября Трамп, лидируя в ключевых штатах, заявил о своей победе на выборах и выразил намерение обратиться в Верховный суд США в том случае, если его победа не будет зафиксирована официально.

Американские журналисты объясняли, что заявление Трампа преждевременное – избирательные комиссии на тот момент не подсчитали голоса по почте, которые могут переломить ход выборов в пользу Байдена.

их прогнозы сработали – Трамп потерял преимущество в стратегически важных штатах и рискует проиграть выборы.