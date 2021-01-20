В США состоялась инаугурация Байдена: все подробности из Вашингтона

Байден прибыл на инаугурацию / Reuters

В Вашингтоне, 20 января, состоялась инаугурация избранного президента США, демократа Джо Байдена. Он стал 46-м главой Белого дома.

Избранный президент США Джо Байден прибыл с новой первой леди США Джилл Байден в Капитолий. Они вышли из автомобиля и поднялись по ступеням ко входу в здание.

Также после мессы в католическом кафедральном соборе Святого Апостола Матфея вице-президент США Камала Харрис сразу прибыли в Капитолий на церемонию инаугурации.

Сначала присягу принесла вице-президент Камала Харрис. После выступил с программной речью Байден.

На инаугурацию нового президента США прибыли бывшие президенты Барк Обама, Джордж Буш, Билл Клинтон, а также кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Примечательно, что за несколько часов до инаугурации Барк Обама обратился к Байдену.

"Поздравляю моего друга, президента Джо Байдена. Это Ваше время", — написал Обама в Twitter.

Как сообщает CNN, в Белый дом принесли "ядерный чемоданчик". Его передадут Джо Байдену после вступления в должность президента США.

Инаугурация Байдена - о чем ранее сообщал Главред: