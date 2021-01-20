В США состоялась инаугурация Байдена: все подробности из Вашингтона

В США прошла церемония инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
В Вашингтоне, 20 января, состоялась инаугурация избранного президента США, демократа Джо Байдена. Он стал 46-м главой Белого дома.
Избранный президент США Джо Байден прибыл с новой первой леди США Джилл Байден в Капитолий. Они вышли из автомобиля и поднялись по ступеням ко входу в здание.
Также после мессы в католическом кафедральном соборе Святого Апостола Матфея вице-президент США Камала Харрис сразу прибыли в Капитолий на церемонию инаугурации.
Сначала присягу принесла вице-президент Камала Харрис. После выступил с программной речью Байден.
На инаугурацию нового президента США прибыли бывшие президенты Барк Обама, Джордж Буш, Билл Клинтон, а также кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон.
Примечательно, что за несколько часов до инаугурации Барк Обама обратился к Байдену.
"Поздравляю моего друга, президента Джо Байдена. Это Ваше время", — написал Обама в Twitter.
Как сообщает CNN, в Белый дом принесли "ядерный чемоданчик". Его передадут Джо Байдену после вступления в должность президента США.
Инаугурация Байдена - о чем ранее сообщал Главред:
- Коллегия выборщиков 15 декабря объявила о победе "демократа" Джо Байдена на выборах президента США. Триумфатор избирательной гонки получил 306 голосов выборщиков, тогда как действующий глава государства, "республиканец" Дональд Трамп – 232 голоса.
- Действующий президент Дональд Трамп не будет принимать участия в церемонии. Трамп уже покинул Вашингтон, за несколько часов до инаугурации Байдена.