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Байден сделал первое заявление о войне в Украине и прошелся по Путину

21 декабря 2022, 23:06
Соединенные Штаты планируют усилить способность Украины защитить себя, в том числе и улучшить противовоздушную оборону с помощью систем ПВО Patriot.
Зеленский и Байден
Зеленский и Байден / соцсети

Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает свои попытки использовать зиму в качестве оружия.

Как сказал Байден во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, население Украины вдохновляет весь мир, пышет журналист Дженнифер Якобс в Twitter.

"Путин пытается использовать зиму как оружие, но украинский народ продолжает вдохновлять мир", - отметил лидер США.

По его словам, Соединенные Штаты планируют усилить способность Украины защитить себя, в том числе и улучшить противовоздушную оборону с помощью систем ПВО Patriot.

Передача Украине систем ПВО Patriot

Президент Владимир Зеленский говорил, что ведет переговоры с американским коллегой Джо Байденом о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя сообщения о планах США поставить Украине ЗРК Patriot, заявил, что Кремль ждет подтверждение этой информации.

Также Песков считает, что данные ЗРК "безусловно" станут целью для российских оккупантов.

В США ответили на угрозы РФ после того, как стало известно о намерениях Вашингтона передать Киеву системы ПВО Patriot. В частности, пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что реакция Кремля на решение Вашингтона не повлияет на военную помощь США Украине.

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