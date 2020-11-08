Байден зачистит "наследство" Трампа: какие указы пойдут "под нож"

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Демократ Джо Байден, который избран 46-м президентом США, планирует издать указы, отменяющие ключевые распоряжения его предшественника Дональда Трампа.

Это будет сделано, как только Байден вступит в должность 20 января, пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Среди ключевых решений Байдена - возвращение США в Парижское соглашение по климату, а также отмена выхода из Всемирной организации здравоохранения.

Байден также планирует отменить запрет на иммиграцию, нацеленный на многие страны с мусульманским большинством, и возобновить программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в Соединенные Штаты в детстве, оставаться в стране.

Кроме того, источник утверждает, что ключевые советники новоизбранного президента месяцами работали над тем, как лучше всего реализовать его предвыборный план, и даже собрали книгу из его предвыборных обещаний, на основе которых принимать те или иные решения.

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