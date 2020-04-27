Украина резко поднялась в мировом рейтинге по расходам на оборону

База военных расходов и места Украины и РФ - SIPRI 2019 на русском / Фото: Reuters

База военных расходов от SIPRI показывает, что в 2019 году военные бюджеты стран продемонстрировали самый большой рост за это десятилетие. Отличилась в рейтинге SIPRI 2019 и Украина, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.

Так, Украина поднялась с 41-го на 35-е место в рейтинге.

Читайте такжеЗастой или вялое реформирование: как изменилась украинская армия за 2019 годЛидером по-прежнему остаются США (732 млрд долларов или 38% в глобальных тратах). На второй позиции Китай (261 млрд долларов), на третьей – Индия (71,1 млрд долларов). Это первый случай, когда в тройку лидеров вошли две азиатские страны.

На четвертое место с пятой строчки в 2019 году поднялась Россия. РФ на свою оборону в прошлом году выделила 65,1 млрд долларов, увеличив расходы на 4,5%. В глобальных тратах ее доля на оборону составила 3,4%.

"При 3,9% ВВП бремя военных расходов России было одним из самых высоких в Европе в 2019 году", – отметила научный сотрудник SIPRI Александра Куимова.

А замыкает топ-5 Саудовская Аравия (61,9 млрд долларов).

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Напомним, Пентагон одобрил военную помощь Украине. В США проанализировали программу военной помощи Киеву.