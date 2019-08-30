Пентагон одобрил военную помощь Украине

США проанализировали программу военной помощи Киеву

В Пентагоне признали необходимым выделение Украине 250 млн долларов военной помощи.

Такое решение американские чиновники приняли после детального анализа соответствующей программы военной помощи Киеву, пишет издание Politico со ссылкой на высокопоставленный источник Министерства обороны США.

"Департамент Пентагона рассмотрел пакет внешней помощи (для Украины) и поддерживает его", - сказал он.

Напомним, ранее в Администрации президента США Дональда Трампа сообщили о том, что выделение американской помощи Украине для развития системы безопасности будет пересмотрено.