Массовые санкции и заморозка всех активов: в ЕС выступили с жесткой инициативой против режима Лукашенко

В Европарламенте предлагают ввести персональные санкции против чиновников режима Лукашенко / Reuters

Группа из 23 депутатов Европейского парламента подписала обращение к руководству ЕС с призывом ввести санкционный режим против политиков и чиновников режима Лукашенко по причине фальсификации народного изъявления и репрессий на территории Беларуси.

Об этом в микроблоге Twitter написал литовский депутат Европарламента Петрас Ауястрявичус.

В обращении речь идет о том, что евродепутаты не признают легитимность президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа. По их мнению, официальный Минск перешел грани дозволенного.

"Белорусский режим пересек красную линию, применив беспрецедентное насилие и ограничительные меры против белорусских граждан, которые требуют свободы и демократических преобразований", - отмечается в заявлении.

Следовательно, депутаты считают, что против руководства Беларуси должны быть введены санкции.Читайте такжеОппозиция Беларуси выдвинет важное требование Западу по Тихановской

"Мы настоятельно призываем руководство ЕС применить целенаправленные санкции против всех лиц, виновных в фальсификации выборов, насилии и репрессиях", - говорится в обращении парламентариев.

Как полагают депутаты, санкции должны затронуть высокопоставленных чиновников Беларуси, членов их семей, чиновников среднего уровня и сотрудников белорусского Центризбиркома.

Санкции могут включать запрет на въезд в страны Европейского Союза, заморозку всех активов и должны действовать до тех пор, пока в Беларуси не пройдет свободное народное волеизъявление на выборах.

Помимо этого, евродепутаты призывают к пересмотру двусторонних отношений с Беларусью и просят прекратить все переговоры о сотрудничестве.Читайте такжеВ парламенте Беларуси дали оценку избиению протестующих ОМОНом и сделали заявление

Письмо было подписано 23 европарламентариями, среди которых Радослав Сикорский, Виола фон Крамон-Таубадель, Анна Фотыга и другие депутаты.

Напомним, в Беларуси продолжают идти протесты против результатов президентских выборов, которые, по данным официального Минска, выиграл Александр Лукашенко. В ходе протестов происходят вспышки противостояния активистов с правоохранителями.