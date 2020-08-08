В Минске анонсировали отключение интернета в день выборов

В Минске анонсировали отключение связи в день выборов / УНИАН

В Минске сотрудникам гостиниц, предприятий, торговых точек поступило негласное предупреждение – связь в воскресенье, 9 августа, в день выборов президента Беларуси заблокируют по всему городу: интернет, сотовая связь и даже стационарные телефоны не будут работать.

Об этом сообщает МК.

"Завтра интернет и мобильную связь по всему городу отключают, нам уже поступило распоряжение, начальство рекомендовало работать, как получится. Но, скорее всего, закроемся. Так решили большинство магазинов", - рассказал в комментарии изданию сотрудник магазина сотовой связи.

Сообщается, что пока есть информация только по Минску.

"Причем вырубят связь не только в центре города, но и на окраинах. Городские тоже отключат. Полная блокировка. Еще предупредили, что перебои начнутся уже 8 августа вечером", - рассказал изданию собеседник.

Слова работника солона сотовой связи о блокировке связи подтвердили и в одной из центральных гостиниц Минска.

"Всех сотрудников отелей оповестили, что 9 августа интернета в гостинице не будет, - рассказала девушка на ресепшене. – Извините, не наша вина. Таков закон".

Читайте также"Он исчерпал себя": назван реальный рейтинг ЛукашенкоНапомним, ранее действующий глава Беларуси Александр Лукашенко попросил губернатора Минской области Александра Турчина "не дёргать" аграриев из-за выборов президента, чтобы у них была возможность убрать урожай.

Об этом сказано в сообщении на сайте президента Беларуси.

"Какова у тебя ситуация политическая? Выборы же идут. Но не отвлекайся, на выборы людей не дёргай. Есть возможность — пусть подойдут досрочно, проголосуют. Но потерять такой урожай ради какой-то политики — это будет идиотизм полный", — цитируют Лукашенко в сообщении.