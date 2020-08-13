Новые выборы президента Беларуси: в США сделали заявление

Помпео назвал перевыборы в Беларуси единственным выходом из ситуации / УНИАН

Единственным мирным способом урегулировать конфликт между властью и гражданским обществом в Беларуси является проведение еще одних президентских выборов, которые должны состояться при участии международных наблюдателей.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает Радио Свобода.

По его словам, только таким образом можно урегулировать сложившуюся кризисную ситуацию на территории Беларуси.

"Я верю, что одно мирное решение нынешнего кризиса в Беларуси возможно: необходимы новые выборы в присутствии серьезных международных наблюдателей", - утверждает Помпео.Читайте такжеЖурналисты в Беларуси массово увольняются на фоне ситуации в стране

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, в которых, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, который бессменно правит страной уже 26 лет.

Победу Лукашенко не признала оппозиция – ее представитель Светлана Тихановская объявила себя победителем президентской гонки и призвала власти к переговорам о передаче управления государством.

Позже она обратилась к своим сторонникам с просьбой не оспаривать результаты выборов на улицах во избежание насилия и вынужденно покинула территорию страны.Читайте также"Концлагерь, пытают людей": в Сети появился рассказ о расправах силовиков над протестующими в Беларуси

Тем временем в стране уже четвертые сутки идут массовые протесты, в ходе которых силовики избивают протестующих и случайных прохожих.