Беларуси грозит отключение от SWIFT: Тихановская анонсировала новый удар по режиму Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала о расширении санкционного списка Евросоюза против режима Александра Лукашенко.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Тихановской.

"Договариваемся с другими странами, чтобы они расширяли, углубляли санкционные списки. С прошлой недели активно работаем над экономическими санкциями по бизнесам и госкомпаниям, которые кормят режим. Плюс ожидается, что страны ЕС вот-вот расширят список персональных санкций до 200+ фамилий", - сказано в сообщении.

По словам, экс-кандидата, её команда добивается сейчас пересмотра международных программ поддержки, "чтобы деньги не шли режиму, а напрямую белорусскому обществу".

Кроме того, отмечает Тихановская, идёт работа, чтобы "иностранные банки прекращали кредитовать и сотрудничать с белорусскими, в первую очередь государственными – это Беларусбанк и Белагропром".

"Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы Swift", - рассказала она.

Отметим, что в Беларуси уже обсуждают вероятность отключения страны от системы SWIFT. Такой вариант рассматривается после того, как режим в Беларуси начал блокировать счета граждан, пишет Тelegraf.by.

"С сегодняшнего утра нам поступают сообщения, что по требованию СК, КГБ или подобной институции началась массовая блокировка счетов получателей нашей помощи", - сообщил на своей странице в Facebook один из основателей BY_help Алексей Леончик.

В свою очередь белорусский оппозиционер, один из руководителей Белорусского свободного театра Николай Халезин отметил в Facebook, что "режим использует банковскую систему для политического давления на граждан Беларуси".

"Что из этого следует? Что отныне мы будем находиться в своем праве, требуя отключить Беларусь от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT", — подчеркнул он.

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Отмечается, что просьбы о рассмотрении данного предложения отправлены в Госдепартамент США, в штаб избранного президента Джо Байдена, и в компетентные европейские финансовые и политические структуры.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Данная система позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме.